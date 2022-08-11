За словами депутата Ізюмської міськради, російські окупанти від військових невдач на Ізюмському напрямку всю свою злість виміщають на мирних мешканцях тимчасово окупованого міста.

Близько 10 тисяч мешканців окупованого Ізюму Харківської області хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник в ефірі інформаційного телемарафону 10 серпня.

"По нашим даним близько 10 тис. цивільних громадян очікують на евакуацію, тому що зимовий сезон вже наближається, а ситуація з теплопостачанням катастрофічна", - сказав Стрельник.

Він додав, що зараз виїхати з окупованого Ізюма на підконтрольну українській владі територію дуже складно, але можливо, завдяки спільним зусиллям волонтерів, українських органів державної влади та представників міжнародних організацій.

"Про подробиці таких евакуацій говорити не можу з міркувань безпеки, тому що цим шляхом хочуть скористатися ще тисячі людей, а вдається, нажаль, це зробити поки одиницям. Люди виїжджають, це в першу чергу діти до 14 років, жінки, люди старше 61 року", - пояснив Стрельник.

Депутат Ізюмської міськради зауважив, що російські окупанти від військових невдач на Ізюмському напрямку всю свою злість виміщають на мирних мешканцях тимчасово окупованого міста.

"В Ізюмі важка ситуація, російські окупанти продовжують чинити військові злочини та провокації, обстрілювати приватні будинки в місті та намагаються звинуватити в цьому ЗСУ. Хоча всі бачать відео та фото з місць, де відбуваються такі обстріли, бачать траєкторію польотів цих снарядів і розуміють, що це свідома провокація російських окупантів проти мирного місцевого населення, з метою дискредитувати уряд України та ЗСУ",- підкреслив Стрельник.

Він зазначив, що зараз українська армія наносить контрудари ворогу і звільняє деякі населені пункти в Ізюмському районі "Від відчаю окупанти всю свою злість намагаються виплеснути на місцеве населення. Люди бачать провокації і тероризм з боку російських окупантів, бачать все, що відбувається насправді та чекають на визволення міста Збройними силами України",- акцентував Стрельник.

Він додав, що гуманітарна ситуація в окупованому місті залишається складною, але зараз люди працюють на власних огородах і таким чином намагаються запастися провізією. Проте мешканцям критично не вистачає ліків, тому що окупанти зруйнували всі медичні заклади і розграбували всі аптеки . "Через нестачу ліків навіть через банальні хвороби люди дуже страждають і іноді, коли не можуть вчасно отримати медичну допомогу, нажаль, бувають фатальні наслідки",- підкреслив депутат Ізюмської міськради.

Як повідомляв УНІАН. 4 серпня начальник Ізюмської РВА Степан Масельський повідомив, що наразі є два способи виїхати з окупованого Ізюмського району Харківської області. Перший - через Росію, країни Балтії, Польщу і повернутись в Україну. І є один коридор, який раз на тиждень працює. Через нього можуть вийти діти до 14 років, жінки і чоловіки старші 60 років. Також він зазначив, що місто Ізюм на сьогоднішній день без газу і про опалювальний сезон там не йдеться.

5 серпня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Ізюмському напрямку українські військові звільнили два населених пункти та зайняли вигідні позиції, які ще дозволяють просуватися вперед. За його даними, окупантів відкинули із Дмитрівки та Дібрівного, крім того, українські бійці знищили велику кількість піхоти та броньованої техніки ворога, а також зайняли та укріпили вигідні позиції, які дозволяють просуватися далі вперед.

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