Вже більше чотирьох місяців окупанти відмовляють в наданні будь-яких гуманітарних коридорів для доставки харчових продуктів, води і ліків.

Російські окупанти заблокували в Ізюмі Харківської області місцевих мешканців, щоб як живим щитом прикриватися ними від Збройних сил України.

Про це начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Найгірше те, що вони тримають в заручниках місцевих мешканців, цивільних ізюмчан, які хотіли б евакуюватися з міста, розуміючи, що опалювальний сезон, який наближається, буде дуже кризовим. На жаль, основна маса населення залишається в заблокованому місті, і російські окупанти тримають наших земляків у полоні. Вони користуються ними, можна сказати, як живим щитом від Збройних сил України", - акцентував Стрельник.

Він зауважив, що загалом в Ізюмі дуже тяжка гуманітарна ситуація, але особливо гостро стоїть питання з ліками, тому що всі заклади охорони здоров’я в окупованому місті зруйновані.

"Вже більше чотирьох місяців окупанти відмовляють уряду України, міжнародним організаціям і волонтерам в наданні будь-яких гуманітарних коридорів для доставки найнеобхіднішого – їжі, води і ліків. Зараз, завдяки теплій погоді та власним городам, люди можуть накопичувати якусь провізію, а ось з ліками зовсім погано. Там залишилися деякі медпрацівники, які намагаються надавати допомогу мешканцям, але навіть елементарні хвороби неможливо вилікувати, тому що немає ні антибіотиків, ні інсуліну, ні багато іншого необхідного", - зазначив Стрельник.

Начальник управління Ізюмської міськради також наголосив, що російські окупанти з початком воєнної агресії знищили у місті всю систему централізованого теплопостачання.

"Зараз окупаційна влада разом з їхніми місцевими посіпаками та колаборантами намагаються робити вигляд, що вони будуть відновлювати якісь комунікації. Але це неможливо зробити, тому що повністю зруйнована вся система", - підкреслив Стрельник.

Він додав, що завдяки об’єднаними зусиллями представників української влади, обласного керівництва та волонтерів деяких людей все ж таки вдається евакуювати із заблокованого міста.

"В першу чергу дітей до 14 років, жінок, людей похилого віку від 60 років, й іноді дуже важко, але вдається евакуювати хворих", - сказав Стрельник.

Як повідомляв УНІАН. 4 серпня начальник Ізюмської РВА Степан Масельський повідомив, що наразі є два способи виїхати з окупованого Ізюмського району Харківської області. Перший - через Росію, країни Балтії, Польщу і повернутись в Україну. І є один коридор, який раз на тиждень працює. Через нього можуть вийти діти до 14 років, жінки і чоловіки старші 60 років.

5 серпня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Ізюмському напрямку українські військові звільнили два населених пункти та зайняли вигідні позиції, які ще дозволяють просуватися вперед.

За його даними, окупантів відкинули із Дмитрівки та Дібрівного, крім того, українські бійці знищили велику кількість піхоти та броньованої техніки ворога, а також зайняли та укріпили вигідні позиції, які дозволяють просуватися далі вперед.

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