Попри заяви Кремля про готовність до припинення ударів, Москва продовжує атакувати українську інфраструктуру.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, українська енергетична інфраструктура піддавалася численним атакам. Під ударами була і російська енергетика.

Як пише Bloomberg, удари мали на меті зашкодити здатності іншої сторони вести війну або послабити рішучість її народу, ускладнивши повсякденне життя. У цьому контексті 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру – якщо цей сценарій таки реалізують – могло б допомогти обом країнам.

Та попри заяви Кремля про готовність до "енергетичного перемирʼя", Москва продовжує атакувати українську інфраструктуру.

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Які об'єкти енергетичної інфраструктури були атаковані за час війни

Росія методично атакувала українську енергетику. Російські війська завдали значної шкоди електростанціям і мережам за допомогою ракет і безпілотників. Останнім часом Москва зосередила свій вогонь на газовій інфраструктурі.

Для Києва головною ціллю серед обʼєктів країни-агресорки є розгалужена мережа російських нафтопереробних заводів. Україна запускала кілька хвиль атак з використанням багатьох тисяч безпілотників на величезній території Росії – від Московської області до Башкортостану. Нафтові обʼєкти теж піддавалися атакам.

Як "енергетичне перемирʼя" вплине на кожну з країн

Якщо "енергетичне перемирʼя" таки запрацює, Росія зіткнеться з меншим ризиком зупинки нафтопереробних заводів через атаки БПЛА у найближчій перспективі. Це важливо, адже зараз її заводи проходять сезонне технічне обслуговування. Крім того, попит на паливо навесні підвищений, бо фермери висаджують посіви.

Припинення російських атак на електростанції України могло б дати українцям перепочинок від відключень електроенергії, хоча вони і були менш серйозними після закінчення найхолоднішої зими. Проте відключення все ще можуть відбуватися на локальному рівні, коли Москва атакує інфраструктуру в деяких містах чи регіонах.

Припинення ударів по енергетиці також могло б допомогти Україні принаймні частково відновити пошкоджені об'єкти. До того ж, Київ виграв би час для проведення щорічного обслуговування атомних електростанцій.

"Перерва в авіаударах може також дозволити Україні збільшити внутрішній видобуток газу і закачати більші обсяги палива в сховища протягом літа – життєво важлива підготовка до наступної зими", – констатує видання.

"Енергетичне перемирʼя": основне

18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із Путіним. У Кремлі заявили, що погодилися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, але вже за кілька годин атакували Донеччину, що призвело до часткового знеструмлення у Словʼянську.

19 березня Трампа говорив іх Володимиром Зеленським. Bloomberg писало, що президент України погодився на паузу в ударах по російській енергетиці.

Пізніше Sky News із посиланням на джерело писало, що деталі "енергетичного перемирʼя" ще не узгоджені. Водночас британський аналітик Майкл Кларк висловив думку, що таке перемирʼя є "хитким від самого початку".

Президент України Володимир Зеленський пояснював, що для контролю за дотриманням "енергетичного перемирʼя" може бути створено список важливих енергетичних та інших обʼєктів.

"Ми в принципі розуміємо, які можуть бути технічні виклики і як це контролювати. Може бути, що і це питання буде розглядатися в Саудівській Аравії, якщо технічні команди дійдуть до нього. Будемо вірити в краще. Хоча, напевно, не без сюрпризів, як це завжди буває", – сказав глава держави.

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