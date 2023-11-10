Відкрито кримінальну справу. Наслідки атак російської армії ще уточнюються.

Через ворожі удари по Херсонській та Дніпропетровській областях загинули люди, є поранені.

Зокрема, за словами очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок російського обстрілу Новорайська постраждали шестеро людей.

"Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік. Четверо людей госпіталізовані до медзакладу у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років. Ще одній місцевій жительці 55 років медичну допомогу надали на місці", - розповів Прокудін.

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Крім того, близько 10:30 російська армія з артилерії атакувала на Херсонщині Кіндійку. "Постраждали двоє людей. Від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік. Ще один місцевий житель, 63 роки, отримав вибухову травму та поранення спини. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні", - повідомив Прокудін.

За даними Херсонської прокуратури, 10 листопада російська армія з артилерійської зброї обстріляла передмістя Херсона. Внаслідок вибуху одного зі снарядів загинув 69-річний чоловік, другий постраждалий (63-річний чоловік) отримав осколкові поранення. Його у стані середньої тяжкості госпіталізовано.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Також сьогодні ворожого удару зазнала Дніпропетровщина. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пообіді ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе. Внаслідок загинула 67-річна жінка, осколкові поранення отримав чоловік 68 років. Він ушпиталений. Наразі наслідки атак уточнюються.

Удари росіян по Україні

6 листопада російські військові запустили у напрямку одного з портів Одещини радіолокаційну ракету, яка влучила у цивільне іноземне судно (прапор Ліберії). В результаті, три члени екіпажу (громадяни Філіппін) отримали поранення, один з них ушпиталений. Також загинув українець - лоцман, який перебував в той час на судні. Ще один працівник порту отримав поранення. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

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