За добу ворог втратив 437 солдат, а також 60 одиниць військової техніки.

Станом на зараз у районі Авдіївки Росія утримує близько 40 тисяч солдатів. Ворожа піхота ховається в окопах, а техніку стараються тримати подалі від передової.

"Десь приблизно ворог тримає одну й ту саму кількість особового складу. Техніку застосовує з глибини, тобто старається її не тримати на передовій, тому що її майже одразу наші воїни знищують. А піхота ховається по окопах. На Авдіївському напрямку - це приблизно 40 тисяч діє", - повідомив спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За минулу добу, 13 січня, на Таврійському напрямку загарбники втратили 437 бойовиків, а також 60 одиниць військової техніки, серед яких танк, 11 бронемашин та 10 артилерійських систем. Крім того, ЗСУ вдалося вразити російський зенітний комплекс "ТОР".

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За словами Штупуна, російські загарбники продовжують активно використовувати безпілотники на фронті. Лише за вчора Сили оборони знищили 27 ворожих дронів.

Війна в Україні - бої за Авдіївку

Як підрахував Forbes, за 10 тижнів переважно невдалих штурмів Авдіївки російська армія втратила або покинула щонайменше 143 танки, маючи лише незначне просування біля зруйнованого міста. Тим часом українська армія втратила або залишила 14 танків, захищаючи Авдіївку.

На Авдіївському напрямку супротивники зазнали на 25% більших втрат, аніж під час штурму Бахмуту.

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