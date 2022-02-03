На сьогоднішній зустрічі міністри оборони Туреччини та України обговорять ймовірність закупівлі Україною систем захисту на турецьких потужностях поза чергою, а також співпрацю флоту обох країн.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що сьогодні Україна та Туреччина підпишуть рамкову угоду, яка зокрема передбачатиме будівництво в Україні заводу Bayraktar.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Києві.

"Планується сьогодні підписання рамкової угоди. Вчора урядом було схвалено текст цієї угоди, вона стосується співпраці України і Туреччини у сфері високих військових технологій", - зазначив міністр.

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За словами Резнікова, підписувати угоду сьогодні буде саме він, а після підписання її скерують на ратифікацію до Верховної Ради України.

Він додав, що одним з прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar, який виготовляє безпілотні літальні апарати, які будуть виготовлятись саме в Україні.

"І відповідно, буде створено навчальний центр, який буде готувати наших льотчиків управлінню цими безпілотними дронами різних категорій", - сказав очільник МОУ.

Міністр нагадав, що за рішенням турецької компанії, яка виготовляє "Барактари", наступне покоління дронів буде використовувати українські двигуни виробництва "МоторСічі".

"Тому це вже по суті будуть україно-турецькі "Байрактари" з точки зору технологічного наповнення, і, відповідно, застосовуватись вони будуть у збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які будуть мати бажання їх придбати", - сказав він.

Крім того, Резніков розповів, що сьогодні на зустрічі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорять ймовірність закупівлі Україною систем захисту на турецьких потужностях поза чергою, а також співпрацю флоту обох країн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні з'явиться завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.

29 вересня у присутності глави держави Володимира Зеленського було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Центр буде побудовано біля Василькова Київської області.

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