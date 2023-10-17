За його словами, противник був стійким та мотивованим, але все одно гинув на полі бою.

Рівень мотивації та бойового духу серед російських військ дуже низький, але все ще є регулярні частини, які демонструють стійкість. Наприклад, під час операції зі звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку Третья штурмова бригада вела жорсткий двобій із таким суперником – 131-ю десантно-штурмовою бригадою РФ.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький.

Наразі 131-ту десантно-штурмову бригаду відвели з фронту, щоб розгорнути її в дивізію. Цей противник став для Третьої штурмової найзапеклішим.

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"Багато хто вважає її найкращою десантно-штурмовою частиною Російської Федерації. От Андріївку, власне кажучи, перший період Андріївської операції, обороняли саме вони. І у них надзвичайно високий бойовий дух і стійкість. Він їм не допомагає – вони все рівно помирають, але для 3-ої бригади це був найскладніший противник за весь час. Це була рубка в прямому сенсі слова кость в кость. Є і такі підрозділи. Їх мало і зазвичай це не ті, про кого чути в інтернеті. Це не "ахмати", не "еспаньйоли", - зазначив Білецький.

При цьому комбриг зауважив, що не усі російські десантники такі стійкі. Наприклад, 83-я десантно-штурмова бригада була одним найпростіших ворогів для Третьої штурмової. По 8 окупантів потрапляли у полон за день.

Інші заяви Білецького

У цьому ж інтерв'ю Білецький розповів, що на Бахмутському напрямку зараз стоять регулярні російські війська. Їм у прямому сенсі слова кінець.

Він нагадав, що на початку вторгнення Росія кинула в Україну відносно мале угрупування військ, сподіваючись на військово-поліцейську операцію. Втім, війна пішла зі зрозумілих причин не по їхньому сценарію.

Також Білецький розкрив головну перемогу під Бахмутом. За його словами, українським воїнам вдалося відбити контроль над колією та зайняти вигідні оборонні рубежі під час звільнення Андріївки.

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