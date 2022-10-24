На думку експерта, ракетні удари по Україні триватимуть до кінця війни.

Росія пристрілюється, завдаючи ракетних ударів по Україні. Такі атаки тільки посилюватимуться у найближчому майбутньому.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов під час одного зі своїх ефірів.

"На мій погляд, це пристрілка. Вони пристрілюють ті місця. Чи ближче ми наближатимемося до зими, тим більше, на мій погляд, ці обстріли посилюватимуться. Точність цих обстрілів буде підвищуватися", - сказав Жданов.

За його словами, Росія б'є по об'єктах критичної інфраструктури крилатими ракетами. Деякі з них, зокрема Х-101, вже закінчуються. Про це свідчить й те, що РФ почала використовувати для атак на Україну ракети такого типу 2022 року випуску, отже вони потрапляють на фронт просто з-під конвеєра.

Експерт не виключає, що Росія може обходити санкції, щоб отримати комплектуючі до своїх ракет. За його словами, цей момент потребує глибокого аналізу. Втім, ракети в Росії все ще є, виробництво налагоджено, тому атаки на Україну триватимуть до кінця війни.

"До кінця війни будуть ракетні обстріли, повірте. Така методика ведення війни Російської Федерації", - зазначив Жданов.

Обстріли енергетичної інфраструктури України

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

З 10 по 18 жовтня внаслідок російських атак в Україні була зруйнована третина електростанцій.

Вранці 22 жовтня російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що в результаті ракетної атаки на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України масштаб пошкоджень можна порівняти з наслідками атаки 10-12 жовтня.

Внаслідок атаки російських окупантів на українську інфраструктуру від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

Українців призвали протягом декількох днів з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

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