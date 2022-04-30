В ООС припускають, що в окупантів "зовсім тяжко" з безпілотниками, якщо вони застосували й "Орлан-10" від свого МНС.

На Донеччині українські військові знищили безпілотник МНС Росії.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці операції Об'єднаних сил.

"На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать ворожі багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС опублікували фото одного зі збитих безпілотників, на якому видно, що він належить МНС РФ.

"Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі з повітряними зміями", - додали в ООС.

Раніше повідомлялося, що українські військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10".