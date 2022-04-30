На Донеччині українські військові знищили безпілотник МНС Росії.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці операції Об'єднаних сил.
"На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать ворожі багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
У штабі ООС опублікували фото одного зі збитих безпілотників, на якому видно, що він належить МНС РФ.
"Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі з повітряними зміями", - додали в ООС.
Раніше повідомлялося, що українські військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10".