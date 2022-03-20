Омбудсмен наголошує, що позбавлення людей їжі та медикаментів є нічим іншим, як катуванням і порушенням міжнародних конвенцій.

Російські фашисти перетворюють захоплені та оточені населені пункти України в концентраційні табори, де морять голодом мирне населення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, жителі Маріуполя, які втекли від бомбардувань російських окупантів до Мангуша та Мелекіно, помирають від голоду. Окупанти не допускають гуманітарні вантажі з їжею, ліками, предметами першої необхідності.

"Потерпає від гуманітарної катастрофи місто Чернігів - немає ні електроенергії, ні тепла, ні води. Майже тиждень йдуть переговори про евакуацію та гуманітарний коридор, але рашисти на нього не погоджуються", - зазначила Денісова.

Вона розповіла, що до Херсонської області російські терористи не пропустили 14 фур з гуманітарною допомогою. 14 вантажівок з гуманітарною допомогою на половині шляху вони змусили повернутися. У гуманітарному вантажі було найнеобхідніше для жителів Херсонщини: засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування. Не потрапили до області чимало медикаментів, зокрема й інсуліну, якого зараз гостро потребує чимало жителів.

Не може потрапити гуманітарний вантаж і до населених пунктів, де ведуться бойові дії на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Київщині. додала омбудсмен.

"Позбавлення мирного населення їжі та медикаментів є нічим іншим, як катуванням і прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Європейської конвенції з прав людини", - наголосила Денісова.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту до рішучих дій для стримування агресії путінської Росії та примушення країни-агресора до припинення війни на території України.

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