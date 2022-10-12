Кількість військ спеціальної операції в Білорусі від двох до п’яти тисяч осіб, проти вони потрібні самому Лукашенко для охорони.

Білоруська опозиція вважає, що вірогідність участі білоруської армії у війні проти Україні нульова, бо на це немає відповідних ресурсів.

Про це сказала речниця білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, Ганна Красуліна в ефірі телемарафону.

"Вірогідність вкрай низька. Вона близька до нуля. По-перше, білоруські військові не мають досвіду і тепер вже не мають зброї, яка вивозиться в Росію. Тобто тепер і воювати нічим. Також нема боєздатних частин", - сказала вона.

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За її словами, кількість боєздатних військ спеціальної операції від двох до п’яти тисяч осіб. Проте всі вони займаються охороною самопроголошеного президента Лукашенка.

"Він ніколи не відпустить цих людей, бо інакше він залишиться один на один із білоруським народом, який тільки цього і чекає", - пояснила речниця.

Красуліна також повідомила, що згідно з останніх опитувань мобілізацію у Білорусь не підтримують навіть прихильники Лукашенко, яких в країні 13%.

Війна в Україні та роль Білорусі

З початку повномасштабної агресії проти України РФ активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах і для наступу окупантів для штурму Києва. Як відзначають експерти, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, оборонно-промисловий комплекс Білорусі залучено до ремонту російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій в Україні.

Нещодавно стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. При цьому Лукашенко, серед іншого, вчергове заявив, що Україна нібито готувала удар по Білорусі.

Коментуючи заяву Лукашенка про розгортання спільного з Росією регіонального угруповання військ, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Лукашенко "продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету".

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації. Він вказав, що мир можливий не тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він є з усіма сусідами.

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