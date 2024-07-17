Якщо людина дійсно не може воювати, є низка випадків, коли можна отримати бронь від мобілізації.

Командир роти 8 полку ССО із позивним "Сімба" визнає, що в армії є люди, які не невмотивовані воювати, але, якщо всіх відпустити, то це буде 80% військових.

Як розповів РБК-Україна командир роти 8 полку ССО із позивним "Сімба", коли деякий особовий склад невмотивований воювати - це нормально. Водночас каже, що в його підрозділі кожна людина розуміє, для чого вона тут і які задачі має виконувати, які ризики несе.

"Люди, які зараз невмотивовані, мають поставити собі запитання – для чого вони тут. Раз вони вже в армії, потрібно щось міняти у своїй голові, більше тренуватись і готуватись. Командирам треба говорити зі своїм особовим складом. Коли люди чують за собою підтримку командирів, вони завжди знаходять мотивацію", - розповів військовий.

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Він додав, що у своєму підрозділі хоче бачити підготовлених відповідним чином людей, але певні фізичні параметри зовсім неважливі. Проводиться відбір як в частині та безпосередньо у підрозділі.

"Людина, яка пройшла базову перевірку в частині - фізичну підготовку, психологічні й медичні тести, вона потрапляє до нас в підрозділ на співбесіду, потім перевіряємо фізичні навантаження і дивимося на нервову систему людини. Найголовніше - мотивація і більш-менш адекватна фізична підготовка, стійкі моральні якості. А все інше - людина здобуває безпосередньо в підрозділі. Якщо колектив приймає людину на службу, то різноманітні курси, обмін досвідом, підготовка, забезпечення тощо лягає на наші руки", - каже Сімба.

Військовий також відповів, чи варто тягнути людину на фронт, якщо вона панічно боїться і не хоче воювати.

"От ми запитуємо чоловіка, який живе з дружиною і дітьми, кожні вихідні їздить на ставок купатися, чи він готовий йти вмирати. Давайте тоді проведемо паралель і запитаємо військових на фронті, може вони також там не хочуть бути. Так доведеться 80% людей забрати з армії. Тоді, що ми будемо з росіянами в Буковелі пити каву?", - запитує Сімба.

Він вважає, що тут питання - у свідомості громадян. Якщо людина не може воювати, наприклад, через фізичні вади, чи відповідну цивільну роботу - це інше питання. Є ряд випадків, коли людина може отримати бронь від мобілізації.

"На жаль, я спостерігаю, що чоловічий фактор в багатьох десь пропав. А в тих, кого він є, то вони вже на фронті. Ні, я не вважаю, що всі поголовно чоловіки мають воювати. У кожного є свої обов'язки. Нам потрібні й поліцейські, і пожежники, і медики. Але коли людина несвідома і відмовляється, ховається, тікає через Тису, де шансів загинути втричі більше, то яке може бути до неї ставлення?", - наголошує Сімба.

Війна в Україні - новини мобілізації

Нагадаємо, військовослужбовець 10 окремої гірсько-штурмової бригади Давид Дячок пояснив, чому у людей виникає страх від проведення мобілізації. За його словами, люди бояться того, чого не знають - будь-яка людина найбільше переживає невідомість. На його думку, якщо "ми маємо чітку картинку" - уявлення, що з нами буде від процесу мобілізації до процесу розподілення - на яку посаду людина йде, яку роботу виконуватиме - ця невідомість розвіюється.

Дячок підкреслив, що страх це природне відчуття, однак поінформованість знижує рівень стресу у людини.

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