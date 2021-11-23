У пакет допомоги можуть ввійти нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети.

Білий дім розглядає можливість надання військових радників та нового обладнання, зокрема озброєння, Україні у зв’язку з можливим вторгненням російських військ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на низку поінформованих джерел.

Обговорення нищівних санкцій проти Росії активно продовжується, оскільки українська влада вже публічно почала попереджати про імовірний наступ РФ цієї зими, пише видання.

За словами джерел, у пакет допомоги можуть ввійти нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети.

Читайте такожРезніков розповів про готовність сил територіальної оборониВ Адміністрації Байдена також розглядають відправку систем протиповітряної оборони, зокрема ракет Stinger. Пентагон наполягає на відправці деякого обладнання, яке повинне було надійти Афганістану, наприклад, літаків Мі-17 (російських гелікоптерів, які США закупили для передачі афганцям). Міноборони зараз зважує, що з ними робити після виходу військ з країни.

Інші співрозмовники у Білому домі занепокоєні тим, що відправка Stinger і вертольотів може бути розцінена Росією як серйозна ескалація конфлікту. І хоча вони готові надати Києву військових радників, незрозуміло, чи відправлять їх безпосередньо в Україну.

Підполковник у відставці Седрик Лейтон розповів виданню, що Javelin "досить ефективні" проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують у війні на Донбасі. Проте він зауважив, що будь-яка додаткова допомога Україні безсумнівно загрожує "подальшим загостренням напруженості" у відносинах із Москвою.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.

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Автор: Яна Ставська