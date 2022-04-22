Передумови для вторгнення Росії в Україну створювалися ще з дня проголошення нашої незалежності, вважає секретар РНБО.

До війни Росії з Україною призвела низка помилок. Головною з них є те, що українці вважали РФ своїм "другом, братом".

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Суспільному",

"Головна помилка, починаючи з 91-го року, що наш сусід є нашим "другом, братом", нібито, і якимось нашим партнером. Починаючи майже з 91-го року питання по нашій країні в РФ з порядку денного ніколи не сходило з високих кабінетів. Їх бажання нас поработити, знищити було заздалегідь", - заявив Данілов.

На його думку, були фундаментальні помилки. Зокрема Росія, починаючи з 1991-го року почала корумпувати вище керівництво України так званими газовими, нафтовими питаннями, і питання корупції в вищих ешелонах влади в нашій країні.

"Усі президенти і прем'єри, які були у нас при владі, вони через так звану "газову трубу" славнозвісну саджалися на гачок РФ. І це була одна із фундаментальних речей. Була велика русифікація нашого бізнесу, нашої політики, нашого інформаційного простору, інших процесів життя. І вони цим займалися дуже потужно, вкладали в це шалені гроші. Вони купували наші підприємства і потім їх знищували... Була тотальна русифікація нашої країни. І якщо ми зараз не позбавимося цієї русифікації у всіх сферах нашого життя, через 10-15-20-30 років ми можемо мати таку ж війну з Росією. Не треба тут якимись мріями жити. Це для нас фундаментальне питання, питання нашого виживання, виживання нашої країни", - зауважив Данілов.

Як повідомляв УНІАН, Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися 9 травня. Він поставив перед військом головну мету та очікує її досягнення.

Також Данілов раніше говорив про плани Росії щодо створення концентраційних таборів для українців.

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