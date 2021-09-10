Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що якщо верховний головнокомандувач дасть команду, то українська армія готова взяти Донецьк і Луганськ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Наша армія може виконати будь-яке завдання", - наголосив він.
Данілов нагадав про спецоперацію українських військових розвідників, на яку не наважилася жодна інша країна.
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"І сьогодні якщо верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?", - сказав він.
Секретар РНБО засудив негативні висловлювання про українську армію від тих осіб, які жодного разу не були на фронті.
"Наші хлопці та дівчата мають на сьогодні всі можливості воювати", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не обговорюватиме із партнерами заморозку конфлікту на Донбасі, а використовуватиме весь інструментарій для припинення агресії РФ.