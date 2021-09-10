Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що внаслідок таких дій можуть загинути десятки чи сотні тисяч людей.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що якщо верховний головнокомандувач дасть команду, то українська армія готова взяти Донецьк і Луганськ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Наша армія може виконати будь-яке завдання", - наголосив він.

Данілов нагадав про спецоперацію українських військових розвідників, на яку не наважилася жодна інша країна.

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"І сьогодні якщо верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?", - сказав він.

Секретар РНБО засудив негативні висловлювання про українську армію від тих осіб, які жодного разу не були на фронті.

"Наші хлопці та дівчата мають на сьогодні всі можливості воювати", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не обговорюватиме із партнерами заморозку конфлікту на Донбасі, а використовуватиме весь інструментарій для припинення агресії РФ.

Автор: Антоніна Доломанжи