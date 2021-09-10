Голова МЗС наголосив, що Україна працює над вирішенням конфлікту на Донбасі в своїх інтересах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не обговорюватиме із партнерами заморозку конфлікту на Донбасі, а використовуватиме весь інструментарій для припинення агресії РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ні, (з головними партнерами України питання заморозки конфлікту на Донбасі - УНІАН) не обговорювалося і не буде обговорюватися. Ми працюємо не над заморозкою конфлікту, а над його вирішення в інтересах України", - наголосив він.

Кулеба вчергове підкреслив, що саме Росія є країною, яка напала на Україну.

"І ми будемо використовувати весь інструментарій, який наявний у нас всередині країни і на міжнародній арені, в тому числі, санкції, щоб припинити російську агресію і деокупувати наші території", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня збройні формування Російської Федерації обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Після обстрілу шістьох захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз – акубаротравма. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Автор: Антоніна Доломанжи