На думку секретаря РНБО, у такому разі українцям постачали б сучасну зброю рішучіше.

Україна вступає у третій рік повномасштабної війни у хиткому становищі через суперечки щодо продовження допомоги США та зволікання Заходу щодо постачання необхідного озброєння. Для перемоги на полі бою українським силам потрібна лише зброя.

Про це в коментарі The Times повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Росія має щонайменше в п’ять разів більше снарядів, ніж Україна по всій лінії фронту. Дефіцит озброєння та боєприпасів стає все більш загрозливим для Сил оборони.

"Є три компоненти, які потрібні Україні - зброя, зброя і ще раз зброя", - сказав Данілов.

Коментуючи неспроможность союзників надати Києву достатню вогневу міць, щоб відбити сили Путіна, Данілов припустив, що не всі на Заході хотіли, щоб Україна виграла війну.

"Якби вони цього хотіли, то своєчасно б постачали нам сучасну зброю", - сказав він.

Цей коментар Данілова прозвучав незадовго до того, як парламент Німеччини відхилив пропозицію відправити в Україну потужні крилаті ракети Taurus.

"На цій війні я втратив свого племінника. Моєму хрещеному відірвало частину ноги... Але це не тільки я. Було так багато горя. Так багато людей втратили своїх дітей, батьків, дружин чи чоловіків. І Захід закриває на це очі, не хоче на це адекватно реагувати. Зрештою, вони (росіяни - УНІАН) вас не вбивають", - зазначив Данілов.

Україні потрібна допомога

З жовтня місяці 2023 року у Конгресі США не можуть домовитися про подальшу підтримку Україні в розмірі 60 млрд доларів. Але досі цей запит не було підтримано. Після місяців дебатів у Сенаті США (Верхня палата Конгресу) схвалили відповідний законопроект, але у Палаті представників (нижня палата Конгресу) цього досі не відбулося.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив відповідний законопроект на голосування і оголосив перерву у роботі до кінця лютого.

Своєю чергою, президент США Джо Байден висловлює готовність провести зустріч з спікером Джонсоном, аби зрушити розгляд допомоги для України з місця.

Як відомо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням. Йдеться, зокрема про 800 тисяч снарядів.

Натомість Парламент Німеччини відхилив резолюцію про постачання ракет Taurus Україні, запропоновану опозицією, але схвалив пропозицію правлячої коаліції про постачання "далекобійної зброї".

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