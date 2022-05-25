Голова РНБО наголосив, що сьогодні завданням наших військ, сектору оборони та безпеки є знищити до нуля потужність армії РФ, щоб питання незалежності України ніколи не було на порядку денному у Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наразі Україна найбільше потребує військових літаків.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Вікна-новини".

"Єдине, чого у нас на сьогодні не вистачає - це літаків. Тому що на сьогоднішній день домінування РФ у небі, на превеликий жаль. Особливо з використанням стратегічної авіації, яку ми передали після договору 1994 року. Це літаки, які свого часу були на патрулюванні нашої країни, частина з них... Це звичайно сумно, але будемо вчитися з цих уроків", - сказав Данілов.

За його словами, ворог "дуже підступний та непростий".

"Так, наші війська дають відсіч. Але війська РФ - друга армія в світі і вони на сьогоднішній день є потужними. Наше завдання - цю потужність знищити до нуля, щоб питання нашої незалежності, існування нашої держави ніколи не було на порядку денному у Російської Федерації", - підкреслив голова РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

23 травня відбулася друга зустріч керівників оборонних відомств декількох десятків країн.

За результатами зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни планують надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

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