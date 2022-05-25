Омбудсмен провела зустріч з дружинами "азовців", які стурбовані відсутністю інформації про бійців.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням перевірити дотримання прав військовослужбовців полку "Азов", які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області, відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це повідомляється в Telegram Денисової.

За словами омбудсмена, вона зустрілася з рідними українських військових, які тримали оборону в заблокованому російськими окупантами комбінаті "Азовсталь" в Маріуполі: дружиною командира полку Нацгвардії України "Азов" Дениса Прокопенка – Катериною та дружиною військовослужбовця Арсенія Федосюка - Юлією.

"Катерина Прокопенко розповіла, що напередодні мала коротку телефонну розмову з чоловіком, який повідомив про "задовільні умови утримання". Жінки стурбовані, що не мають жодного підтвердження цьому, а також чи надається їм (бійцям "Азова" - УНІАН) життєво необхідна медична допомога", - підкреслила Денисова.

Вона зазначила, що згідно з мандатом, МКЧХ має право відвідування українських військовослужбовців та перевірки умов їх утримання.

Ситуація з бійцями "Азова":

Понад два місяці бійці Азова тримали оборону Маріуполя, перетворивши підприємство "Азовсталь" на фортецю.

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що "заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.

Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

Вас також можуть зацікавити новини:

Слідом за "російським кораблем": в "ДНР" випустили аналогічну поштову марку

У мережі з'явилося відео зі зруйнованої росіянами"Азовсталі"

Командир "Азова" вийшов на зв'язок з дружиною