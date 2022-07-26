ВСУ мають знищити логістичні шляхи окупантів.

ЗСУ для успішного наступу у Херсонській області потрібно знищити залізничні мости.

Про це військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Мости в Херсонській області, які останнім часом пошкодили ЗСУ, є автомобільними. Поблизу Антонівського мосту є ще залізничний міст. Саме через цей міст росіяни активно перекидають техніку та боєприпаси. Оскільки потужності залізниці набагато більші для логістики армії", - пояснив Снєгирьов.

За його словами, військовим потрібно знищити логістичні шляхи окупантів. Це покращить умови для звільнення регіону.

"Якщо ми говоримо про контрнаступ ЗСУ, то в першу чергу потрібно завдати ударів по залізничних мостах, якими проходить логістичні шляхи окупантів. Тому ЗСУ повинні приділити увагу залізничному мосту через Дніпро біля Херсона. Така ж ситуація і біля Ізюма. Там теж є залізничний міст, який потрібно знищити. Це покращить умови для контрнаступу ЗСУ на херсонському та ізюмському напрямках", - резюмував експерт.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що чекає на окупантів під Херсоном через контрнаступ ЗСУ.

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