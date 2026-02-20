На фронті загинув багаторазовий чемпіон України та Кубків світу з кікбоксингу

Спортсмен і тренер здобув численні титули на національному та світовому рівні, мав звання майстра спорту міжнародного класу WAKO.

15 лютого у боях проти російських окупантів загинув український спортсмен і тренер Дмитро Русецький, повідомила президентка Федерація кікбоксингу України Ольга Павленко.

Воїн поліг поблизу населеного пункту Писарівка, Сумської області під час виконання бойового завдання.

Дмитро Русецький був багаторазовим чемпіоном України та переможцем Кубків світу з кікбоксингу, мав звання майстра спорту міжнародного класу WAKO. У цивільному житті він також працював тренером, виховуючи молодих спортсменів та майбутніх чемпіонів.

Відео дня

"Неймовірно талановитий спортсмен, наставник і тренер, який присвятив своє життя розвитку молоді та вихованню справжніх чемпіонів. Дмитро був не лише сильним бійцем на рингу, а й мужнім Захисником України. Світла пам’ять воїну, спортсмену і Людині з великої літери. Герої не вмирають", – зазначили у Федерації кікбоксингу України.

Павленко висловила щирі співчуття родині та близьким Русецького, підкресливши, що його сила духу та відданість Батьківщині назавжди залишаться в пам’яті українського спорту та держави.

Втрати України у війні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що на російсько-українській війні загинув колишній народний депутат від "Радикальної партії" Роман Каліш.

Каліш загинув внаслідок атаки ворожого дрону. Колишній нардеп раніше служив у спецпідрозділі "Альфа" Служби безпеки України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабної війни, офіційно загинули 55 тисяч українських військових. Водночас він зазначив, що є велика кількість людей, які вважаються безвісти зниклими.

Вас також можуть зацікавити новини: