Премʼєрка Італії про переговори щодо війни в Україні: до розвʼязання головного питання ще далеко

За її словами, проводиться "дуже хороша робота" щодо гарантій безпеки.

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні зробила заяву щодо прогресу в переговорах про завершення війни Росії проти України. До розвʼязання головного питання – територіального – ще дуже далеко, каже вона.

"Я бачу важливі кроки вперед у документах, над якими ми зараз працюємо. Проводиться дуже хороша робота щодо гарантій безпеки для Києва, яка, до речі, ґрунтується на італійській пропозиції – розробити їх за моделлю 5-ї статті Північноатлантичного пакту (НАТО)", – сказала вона в інтервʼю Sky tg24.

За її словами, також триває робота над відновленням України. Мелоні пояснила, що "є мирний план, у якому багато питань на папері вже вирішені".

"Однак ми все ще дуже далекі від розв'язання головного питання – територіального, де Росія продовжує висувати претензії, які, на мою думку, є абсолютно необґрунтованими. Я вважаю, як уже неодноразово казала, що важливо не просто досягти миру, а досягти справедливого миру", – резюмувала Джорджа Мелоні.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський у інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що на переговорах у Женеві 17-18 лютого у військовій групі був певний прогрес. Водночас на політичному напрямку все складніше – у трьох сторін три різні точки зору щодо питання територій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів мало. На його думку, російсько-українська війна "закінчиться лише тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої військові або економічні ресурси".

