Долар і євро дешевшають в кінці тижня: курс валют в Україні 20 лютого

Продати долар можна в середньому за курсом 43,00 грн, а євро – 50,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 20 лютого, подешевшав на 5 копійок і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 21 копійку і складає 51,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,27 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,18 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,35 грн/євро, а курс продажу - 51,10 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 20 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,27 гривні за долар, таким чином українська валюта додала 2 копійки. Щодо євро гривня також посилила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 50,92 гривні за один євро, тобто гривня додала одразу 34 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що останній тиждень лютого для валютного ринку України проходитиме у складному, але зрозумілому та до міри "звичному" режимі.

