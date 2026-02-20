Віддавати землі ніхто не буде: командувач Нацгвардії про вимогу Путіна

Водночас, за його словами, зупинку війни на поточній лінії фронту Україна "може зрозуміти".

Передати РФ території, які контролюють Сили оборони "неможливо на цей час". Про це заявив командувач Національної гвардії, бригадний генерал Олександр Півненко в інтервʼю BBC Україна.

"Припинення вогню по лінії бойового зіткнення - це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде", – сказав Півненко.

Водночас він заявив, що якщо верховний головнокомандувач віддасть такий наказ – українські військові його виконають. Однак лишаються питання щодо того, як це сприйматиме населення країни.

"Тому що ми правова країна. Але ж як сприйме це населення нашої країни і взагалі тоді навіщо було починати оборонятися?... Це можна було і тоді домовитися і віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас і на цьому закінчити війну, образно кажучи. Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію", – пояснив свою точку зору Півненко.

Питання територій на переговорах: що відомо

Раніше премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що хоч РФ і Україна досягли прогресу в деяких питаннях на переговорах, однак тема територій лишається головною проблемою. Вона також назвала вимоги Кремля щодо передачі їй українських територій "абсолютно необґрунтованими".

Тим часом The Wall Street Journal пише, що Україна і РФ мають одну мету на переговорах – показати главі Білого дому Дональду Трампу, що вони не зривають мирний процес. Видання зазначило, що третій раунд переговорів у Женеві, як і два попередні в Абу-Дабі, закінчилися без жодного прогресу.

