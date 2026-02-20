РФ зазнає непосильних втрат живої сили на передовій, що змушує Путіна залежати від іноземних найманців.

Останній раунд мирних переговорів між РФ і Україною драматично провалився.

Як пише політолог, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Самуель Рамані в колонці для The Telegraph, хоча обидві сторони погодилися з "військовими питаннями", такими як розташування лінії фронту і протоколи моніторингу припинення вогню, вони не змогли узгодити свої діаметрально протилежні позиції щодо території.

Рамані зазначив, що непримиренний характер переговорів розглядається як вигідний для Кремля, оскільки в найближчому оточенні президента США Дональда Трампа і в деяких європейських столицях переважає думка, що Росія може пережити західну підтримку України.

"Ця оцінка базується на передбачуваному наступальному імпульсі РФ, її перевазі в чисельності особового складу і військовій техніці. Виходячи з цього, Україні або потрібно швидко врегулювати несприятливі питання, або ризикувати набагато більш катастрофічною втратою території", - написав аналітик.

Однак, як написав аналітик, така лінія міркувань надмірно песимістична і суперечить емпіричним реаліям, оскільки насправді є переконливі докази того, що час на боці України.

"Хоча Україна домоглася лише небагатьох успіхів на полі бою після свого непереконливого літнього контрнаступу 2023 року, ситуація, нарешті, змінюється на її користь", - вважає Рамані.

На підтвердження цього він вказав, що минулого тижня всього за 5 днів ЗСУ відвоювали у росіян 201 кв км території на Запоріжжі.

"Ці територіальні надбання є найшвидшими за два з половиною роки і перевершують наступальний темп Росії за весь грудень 2025 року", - проаналізував Рамані.

Він зазначив, що хоча новий бойовий імпульс ЗСУ був обумовлений припиненням доступу росіян до Starlink, у нього є більш стійка основа. Зокрема, як зазначив аналітик, українські FPV-дрони з нерухомим крилом можуть вражати цілі на відстані 30 км від лінії фронту і обходити укріплені російські мережі радіоелектронного придушення.

"Ці інновації в області FPV ускладнюють просування окупантів і виявляють вразливість російських танків, що повільно рухаються. Нові поставки озброєнь, такі як німецькі бойові машини піхоти Lynx KF41, ще більше послаблюють кількісну артилерійську перевагу РФ і підвищують захист екіпажів від російських безпілотників", - написав аналітик.

На додаток до логістичних і технологічних переваг України, ситуація з живою силою росіян на фронті теж не така переконлива. Рамані зазначив, що на передовій вбито або поранено 1,3 мільйона російських чоловіків. "За оцінками України, втрати Росії перевищують призов до армії вже два місяці поспіль", - додав аналітик.

Рамані зазначив, що оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче уникнути оголошення повномасштабного призову, ці непосильні втрати змушують його збільшувати свою залежність від іноземних найманців.

"Пропонуючи привабливі зарплати і вводячи в оману запевнення про відсутність бойових дій на передовій, Росія мобілізувала тисячі кубинців, індійців і африканців для участі у війні проти України", - написав Рамані.

Він повідомив, що ці новобранці заповнили прогалини на передовій, але ставлення РФ до іноземних найманців як до гарматного м'яса заплямувало її імідж серед деяких ключових партнерів.

Рамані пояснив, що оскільки іноземні найманці не є стійким ланцюжком живої сили, РФ була змушена знизити інтенсивність військових операцій на початку цього року, щоб зменшити втрати особового складу.

До того ж економічна вразливість Росії також стає все більш очевидною. Аналітик навів приклад, що розслідування BBC показало, що витрати на продукти в Москві зросли більш ніж на 20% за місяць.

"Росія вважає, що, затягуючи переговори, вона зможе наблизитися до досягнення своїх максималістських амбіцій в Україні. Багато західних лідерів помилково повірили в цю логіку. Статистика говорить про протилежне, і Україна має потужні козирі в рукаві", - підсумував аналітик.

Війна в Україні: переговори

18 лютого в Женеві завершилися переговори про припинення війни, в яких брали участь Україна, США і РФ. Президент Володимир Зеленський, коментуючи підсумки цих переговорів, сказав, що поки не можна сказати, що результат зустрічей є хорошим.

Він зазначив, що зустріч військових була серйозною і змістовною, але ось зустріч політичної групи була безрезультатною.

