У МВФ найближчими днями розглянуть нову кредитну угоду для України, - Reuters

Попередня угода з МВФ передбачала, що війна завершиться цього року, але також допускався й негативний сценарій.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду найближчими днями розгляне угоду щодо нової кредитної програми для України обсягом 8,1 мільярда доларів, яка має допомогти підтримати економічну стабільність та державні видатки під час війни.

Як пише Reuters, нова програма має замінити чинну програму МВФ на 15,5 млрд дол. У фонді зазначили, що українська влада виконала попередні умови для просування нової програми. Зокрема, було подано законопроєкт щодо трудового кодексу та ухвалено бюджет.

За словами речниці МВФ Джулі Козак, зростання економіки України у 2025 році, ймовірно, буде меншим за 2%. Після чотирьох років повномасштабної війни економіка країни перейшла до повільнішого темпу зростання.

"Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці", - повідомила вона.

Зазначається, що станом на січень близько 5 мільйонів українських біженців залишаються в Європі, ще 3,7 млн людей - внутрішньо переміщені особи.

Водночас Світовий банк, уряд України та Європейський Союз завершують нову оцінку вартості відбудови країни. Очікується, що вона буде оприлюднена наступного тижня і може значно зрости порівняно з торішньою оцінкою у 524 млрд дол. через масштабні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Керівниця МВФ Крісталіна Георгієва зазначала, що фонд планує винести нову програму на розгляд ради директорів у найближчі тижні. За її словами, ситуація в Україні погіршилася після підписання попередньої домовленості у листопаді, тому окремі параметри програми потребували коригування, хоча її основні вимоги залишаться незмінними.

Зокрема, МВФ розглядає можливість надати Україні рік для отримання підтримки в парламенті щодо ухвалення суперечливих змін до ПДВ.

Попередня домовленість передбачає базовий сценарій, за якого війна може завершитися цього року. Водночас документ містить і негативний сценарій, за яким спостерігатиметься повільне згортання бойових дій аж до 2028 року.

Вимоги МВФ до України- головні новини

У листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли домовленості щодо нової програми підтримки. Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на чотири роки. Однієї з умов нової угоди має стати скасування пільг для ФОПів щодо сплати ПДВ.

Пізніше Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт про введення податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 2027 року. Пропонувалося встановити з 1 січня 2027 року обов’язок реєстрації ФОП як платника податку на додану вартість у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів чи послуг протягом року перевищує 1 млн грн.

У лютому 2026 року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що МВФ погодився помʼякшити вимоги щодо впровадження ПДВ для ФОП в Україні. За її словами, пропонується встановити новий поріг на рівні 4 млн грн річного обороту. Це дозволить більшості ФОПів уникнути обов’язкової реєстрації платниками ПДВ.

