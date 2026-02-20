Військовий розповів, яку тактику росіяни використовують в районі Вовчанська

Також він відповів, чи зміниться ситуація на фронті з настанням весни.

На Вовчанському напрямку російські окупанти використовують тактику малих груп, але зазнають невдачі.

Про це розповів оператор БпЛА підрозділу РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" з позивним Чебур в етері Київ24. "Окупанти пробують сунутись малими піхотними групами і, по можливості, їх прямо там же на місці лишають удобрювати нашу землю", - сказав військовий.

Щодо того, як зміниться ситуація на цьому напрямку з настанням весни, він зазначив, що в березні не варто чекати суттєвих змін на лінії фронту, оскільки росіяни не використовують великої техніки.

Відео дня

Ситуація на Вовчанському напрямку: новини

Раніше майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук повідомляв, що окупанти не відмовляються від наміру створити так звану "буферну зону" на території України, і зокрема у Харківській області. За його словами, щодо Вовчанська, то там росіяни намагаються проникати на нові локації і проривати український кордон, щоб з’єднатися з Вовчанськом.

А 20 січня старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко повідомляв, що на Вовчанському напрямку останнім часом активність росіян зросла у рази. Противник проводить штурмові дії вздовж всієї ділянки державного кордону, аби зайти на нові території.

Вас також можуть зацікавити новини: