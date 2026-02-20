Командувач Нацгвардії розкрив, чого бракує Україні для перемоги

На тактичному рівні в України є всі достатні види озброєння, зазначив Півненко.

Україні для перемоги насамперед треба більше стратегічного озброєння. Таку думку висловив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко в інтервʼю BBC Україна.

"Це можуть бути ракети дальньої дії, для того, щоб знищувати командні пункти, знищувати їхніх пілотів, так, як вони роблять своїми літаками, своїми КАБами, чого у нас, на жаль, немає в тій кількості й у тому об'ємі, щоб давати зворотну відповідь", – сказав Півненко.

Він додав, що Україна має далекобійні ударні дрони "Deep Strike", які виконують завдання. Однак важливим лишається знищення ворожих цілей на оперативну глибину.

"На тактичному рівні ми маємо всі достатні види озброєння - і дрони, і FPV-дрони. Ми працюємо дуже непогано. А от на оперативній глибині нам би потрібно було таке озброєння, яке б могло діяти як дальні ракети, типу HIMARS, установки, які ми б запускали зі своїх літаків і виконували ці задачі", – додав Півненко.

За його словами, Україні також бракує особового складу для проведення ротацій: "Щоб у нас був другий комплект військ, наприклад, і ми могли спокійно робити ротації, комплект на комплект, давати людям відпочивати, давати відпустки. На жаль, цього в нас немає повною мірою".

Удари по РФ: важливі новини

Раніше стало відомо, що СБУ дронами атакували нафтобазу "Великолукська" у Псковській області. За даними джерел УНІАН, на обʼєкті пролунало щонайменше чотири вибухи, після чого там почалася масштабна пожежа.

Також БПЛА завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу, що в Краснодарському краї РФ. За даними місцевого оперативного штабу, там було пошкоджено резервуар з нафтопродуктами. А площа пожежі складає близько 700 квадратних метрів.

