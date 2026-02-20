Котел чи теплонасос: вчені назвали найвигіднішу систему опалення будинку

Йдеться про індивідуальні системи опалення приватних будинків.

Цієї зими багато українців переконалися у тому, що автономні системи опалення мають свої переваги, коли ворог цілеспрямовано намагається влаштувати комунальний апокаліпсис в містах. Однак які саме системи автономного опалення варто обрати з-поміж доступних на ринку?

Німецькі вчені вирішили перевірити це. Провівши аналіз економічноої ефективності 13 різних систем опалення для типового двоповерхового житлового будинку в Німеччині, вони назвали очевидного лідера. Результати дослідження опубліковані в Journal of Building Engineering.

Дослідники аналізували сучасні сертифіковані системи опалення - різні типи паливних котлів та теплових насосів. При цьому вони не брали до уваги класичну дров'яну пічку (буржуйку, грубку чи традиційну цегляну піч) як окремий варіант.

Відео дня

Економічний аналіз базувався на розрахунках загальних витрат протягом життєвого циклу систем, враховуючи як початкові інвестиції на придбання і монтаж опалювальної системи, так і витрати на паливо/електроенергію та поточне технічне обслуговування.

Згідно з висновками, тепловий насос з повітряним джерелом виявився лідером за економічними показниками. Він забезпечує найнижчі загальні витрати завдяки ефективному використанню електроенергії та відносно низькій ціні встановлення. Натомість пелетний котел з сонячною термічною підтримкою та тепловий насос з льодовим накопичувачем є найдорожчими – через складність конструкції, дорожчі матеріали та вищі експлуатаційні витрати.

Тепловий насос з повітряним джерелом: що треба знати

Тепловий насос з повітряним джерелом – це пристрій, який, на відміну від паливного котла чи електричного радіатора, не виробляє тепло самостійно, а переносить його з зовнішнього повітря всередину будинку. Він працює за принципом холодильника, або кондиціонера, тільки у зворотному напрямку.

Холодильник "висмоктує" теплову енергію з повітря у своїй внутрішній камері, де зберігаються продукти, і "викидає" її у кімнатне повітря. Тепловий насос робіть рівно так само: "висмоктує" теплову енергію з вуличного повітря, а потім викидає її в приміщення через батареї, або прямо в кімнатне повітря. Тільки потужність теплонасоса, зрозуміло, є значно більшою, ніж у холодильника.

Сучасні моделі теплонасосів ефективно функціонують при температурах вуличного повітря до -15…-25 °C. Деякі моделі повітряних теплонасосів можуть працювати влітку у зворотньому напрямку, як кондиціонер.

Інші цікаві дослідження вчених

Як писав УНІАН, вчені працюють над новими технологіями фотоелементів, які можуть суттєво змінити сучасні сонячні панелі: замість класичних твердих модулів вони розробили тонкі прозорі або гнучкі фотоефективні матеріали, які можна використовувати як вікна або клеїти на поверхні будівель.

Ці нові елементи мають потенціал стати більш універсальними та інтегрованими у забудову, збільшуючи загальну площу збору сонячної енергії і знижуючи витрати на монтаж та матеріали порівняно з традиційними панелями. Таким чином класичні сонячні панелі можуть "стати минулим" у деяких застосуваннях, якщо розробки будуть успішно масштабовані і комерціалізовані.

Вас також можуть зацікавити новини: