У 'ПриватБанку' продовжує дешевшати євро: актуальний курс валют на пʼятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у пʼятницю, 20 лютого, не змінився і становить 43,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і становить 51,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у пʼятницю не змінився і складає 43,48 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 27 копійок і складає 51,28 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 20 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,27 гривні за долар, таким чином українська валюта додала 2 копійки.

Щодо євро гривня також посилила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 50,92 гривні за один євро, тобто гривня додала одразу 34 копійки.

Курс долара до гривні в банках України 20 лютого подешевшав на 5 копійки і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 21 копійку і складає 51,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: