У Зеленського відповіли, чи вистачає Україні військової допомоги від Заходу

За програмою PURL Україна отримує тільки ту допомогу, яка дійсно потрібна.

Україна сьогодні отримує значно більше військової допомоги від західних союзників, ніж у перші місяці та роки війни, проте є й деякі важливі проблеми. Про це заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Є наші угоди з безпеки, 28 угод. У більшості з них зафіксована чітка сума допомоги Україні у військових питаннях, протягом 10-річного періоду дії цієї угоди. І країни дотримуються цих цифр, а деякі навіть перевищують", - розповів він.

Ще один вид допомоги, за словами Жовкви, - це співфінансування спільного виробництва. Третій - це внески на програму PURL, за якою 4,8 млрд доларів зібрано за минулий рік.

Він зазначив, що за перший місяць року Україна вже отримала 584 млн євро від шести країн.

"Великобританія, вперше, до речі, приєдналася до програми PURL. Норвегія - це наш чемпіон минулого року і вже виділяє нову допомогу. Нідерланди також були в топ-3, ще Швеція, Ісландія та Латвія", - підкреслив Жовква.

Він також підкреслив, що за цією програмою Україна отримує тільки ту допомогу, яка дійсно потрібна.

"У списках, які надходять до американської сторони, чітко вказано саме те, чого потребує Україна, тому і гроші виділяються чітко на те, що потрібно. Нам не потрібно вже великої кількості танків, тому що війна ведеться по-іншому. Це війна дронів і повітря. Тобто нам потрібен захист у повітрі", - зазначив представник ОП.

Водночас, за його словами, основна проблема - це несвоєчасність передачі анонсованих оборонних пакетів.

"Якби давали вчасно і достатньо, напевно, балістичні ракети не потрапляли б в наші об'єкти енергетичної інфраструктури. Вони потрапляють тоді, коли немає достатньо ракет, які їх можуть збити", - заявив Жовква.

Допомога Україні

Європейські країни разом надали Україні приблизно 21,5 мільярда доларів військової допомоги в 2025 році, що приблизно на 1,5 мільярда доларів більше, ніж у 2024 році.

Серед європейських країн-донорів Німеччина залишалася найбільшим постачальником військової допомоги, надавши приблизно 10,6 мільярда доларів (9 мільярдів євро) допомоги протягом 2025 року. Великобританія слідувала за нею з більш ніж 6,4 мільярда доларів (5,4 мільярда євро), а Швеція посіла третє місце з приблизно 4,4 мільярда доларів (3,7 мільярда євро) військової підтримки.

