Удар по нафтобазі під Псковом: росіяни ховали резервуари під сітками, але це не спрацювало, - BI

Попри встановлені антидронові сітки над резервуарами, українські безпілотники вразили нафтобазу у Великих Луках, спричинивши масштабну пожежу.

Українські далекобійні безпілотники атакували нафтобазу у місті Великі Луки Псковської області РФ, попри встановлені над резервуарами захисні сітки від дронів. Про це з посиланням на джерело в Службі безпеки України повідомляє Business Insider.

За словами співрозмовника видання, об’єкт належить компанії Псковнафтопродукт та розташований майже за 500 кілометрів від українського кордону. Над приблизно 15 паливними резервуарами були натягнуті спеціальні антидронові сітки, однак вони не змогли запобігти ураженню та подальшій пожежі.

Супутникові знімки, зроблені у грудні американською компанією Vantor та проаналізовані журналістами, підтверджують наявність захисних конструкцій над резервуарами. Водночас у місцевих Telegram-каналах повідомляли про кілька вибухів і масштабну пожежу на території об’єкта. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно вогонь, що охопив конструкції, схожі на антидронові сітки.

У СБУ заявили, що такі удари є частиною системної кампанії проти російської енергетичної інфраструктури.

Видання зазначає, що встановлення сіток над резервуарами стало частиною ширшої практики імпровізованого захисту в РФ. Подібні конструкції останніми місяцями з’являються на інших нафтових об’єктах, а також поблизу лінії фронту. Крім того, російська сторона використовує додаткові захисні споруди для портів після атак українських морських дронів по кораблях Чорноморського флоту.

Москва заявила, що її системи ППО нібито збили близько 300 українських безпілотників за останню добу. Водночас ані Міністерство оборони РФ, ані американська сторона публічно не прокоментували удар по нафтобазі у Великих Луках.

За даними британського оборонного відомства, з жовтня Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України. У повідомленні Міністерство оборони Великої Британії йдеться, що за цей період РФ запустила понад 20 тисяч безпілотників і понад 300 ракет, намагаючись системно вразити українську енергосистему.

Україна ж, у свою чергу, з минулого літа наростила глибокі удари по російському енергетичному сектору, називаючи цю кампанію формою "довгострокових санкцій" проти Москви. За інформацією джерел, значну частину таких операцій виконує елітний підрозділ "Альфа" СБУ.

Удар по нафтобазі біля Пскова

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 лютого безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області, в результаті чого там почалася пожежа.

Тамтешній губернатор Михайло Ведерников підтвердив, що в результаті нальоту безпілотників на Великолуцькій нафтобазі загорівся резервуар.

У мережі викладають фото і відео, зняті, ймовірно, місцевими жителями, на яких чутно звуки прольоту безпілотника і вибуху та подальшого сильного сяйва.

