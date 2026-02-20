Uber запускає безкоштовні поїздки для спостереження за північним сяйвом у Лапландії

Однак кількість пропозицій буде обмежена.

Сервіс таксі Uber оголосив про запуск нової незвичайної послуги Uber Aurora, яка пропонує пасажирам поїздки для спостереження за північним сяйвом у Фінляндії. Причому це буде абсолютно безкоштовно.

Що пропонує сервіс Uber Aurora

Як пише Daily Mail, поїздки будуть доступні у вихідні дні весняного рівнодення, в період піку активності північного сяйва, 20 і 21 березня в Рованіємі (Лапландія). Очікується, що після нинішнього піку сонячної активності на туристів чекають особливо сприятливі умови для спостереження.

Примітно, що послуга буде надаватися безкоштовно, але в обмеженій кількості.

Відео дня

Бронювання Uber Aurora відкриється в додатку Uber 5 березня 2026 року о 13:00 за місцевим часом (аналогічно київському).

Кожне бронювання включатиме трансфер від/до місця призначення і від шести до восьми годин спостереження за північним сяйвом під керівництвом місцевих експертів з компанії Arctic GM, що надає подібні послуги.

"Північне сяйво – одне з найзнаковіших видовищ у світі, яке обов'язково потрібно побачити, і воно приваблює мандрівників з усього світу до Лапландії. З Uber Aurora ми пишаємося тим, що допомагаємо більшій кількості туристів і місцевих жителів стати свідками цього незвичайного природного явища і відчути Арктику у всій її чарівній красі", – заявив старший директор Uber у Північній Європі Мауріц Шенфельд.

Інші незвичайні послуги від Uber

Варто зазначити, що сервіс таксі Uber вже давно вийшов за рамки звичних послуг таксі та доставки їжі.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше компанія також запускала послуги Uber Balloon в турецькій Каппадокії, Uber Safari в Південній Африці та водні перевезення в Європі.

Крім того, влітку 2025 року Uber оголосив про плани запустити прямі поїзди з Великої Британії до Європи.

Уже в 2026 році, напередодні зимових Олімпійських ігор в Італії, Uber запустив послугу Uber Snowmobile, що дозволяє користувачам бронювати годинні поїздки на снігоходах з гідом по Доломітах через додаток.

Також сервіс розширив послугу Uber Reserve, що дозволяє мандрівникам бронювати поїздки заздалегідь.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.