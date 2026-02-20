США припинили допомогу Україні: Axios розкрив, чи впоралася Європа

За минулий рік допомога США Україні припинилася, до того ж Трамп змусив Європу купувати у нього зброю, щоб озброїти ЗСУ.

Через 4 роки після вторгнення Росії в Україну країни Європи непомітно замінили США в якості двигуна виживання країни.

Як пише Axios, президент США Дональд Трамп і його союзники давно наполягали на тому, що саме Європа, а не Вашингтон, повинна нести витрати на найбільшу з часів Другої світової війни на своєму континенті.

З посиланням на дані Кільського інституту з відстеження підтримки України видання повідомило, що в 2025 році європейські країни відгукнулися на цей заклик, збільшивши військову допомогу на 67% і фінансову та гуманітарну підтримку на 59%.

При цьому за минулий рік допомога США припинилася - Трамп змусив союзників по НАТО купувати американську зброю і самостійно фінансувати оборону України.

Журналісти зазначили, що високопоставлені європейські чиновники стверджують, що ця нова динаміка дає їм право на місце за столом переговорів, де американські переговорники вже кілька місяців чинили тиск на Україну з метою припинення війни.

"Ми витрачаємо реальні гроші, в той час як США фактично заробляють гроші на цій війні. Це дає нам право голосу в домовленостях і результатах", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський.

Видання зазначило, що під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дотримувався аналогічної точки зору, заявивши, що ЄС і його країна зокрема більше року є найважливішими військовими спонсорами України.

Дійсно, згідно з оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за підсумками 2025 року європейська підтримка перевершила американську. Крім того, війська РФ зазнали приблизно 415 тис. втрат.

"Ми завдали Москві безпрецедентних втрат і витрат. Якщо Москва нарешті погодиться на мир, це буде частково завдяки цьому", - сказав Мерц.

Однак, як зазначили журналісти, незважаючи на все це, реальність така, що американська розвідка, забезпечення дотримання санкцій і продаж зброї, як і раніше, відіграють незамінну роль в обороні України.

"А Білий дім виявляє мало інтересу до того, щоб зробити Європу формальним партнером по переговорах, розглядаючи її войовничо налаштованих лідерів як перешкоду і перешкоду для швидкого миру", - написало видання.

Журналісти додали, що представники адміністрації Трампа навіть звинуватили Європу в затягуванні війни, оскільки вона нібито закликає Київ домагатися "кращої" угоди, при цьому продовжуючи закуповувати російські енергоносії.

Журналісти відзначили, що в цілому першим потрясінням для європейської безпеки в цьому десятилітті стало вторгнення РФ в Україну. Другим - повернення Трампа в Білий дім.

"Як чітко показує ситуація з Україною, Європа переживає глибокий зсув у розподілі сил і відповідальності", - підкреслило видання.

Переговори щодо України

Нещодавно в Женеві пройшли дводенні переговори про закінчення війни в Україні, але закінчилися вони безрезультатно. При цьому в Білому домі їх вважали досить вдалими.

Днями Мерц заявив, що вважає, що шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів мало. На його думку, РФ припинить війну "тільки тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої військові або економічні ресурси".

