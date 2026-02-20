Індія завдала Росії удару в спину: Нью-Делі переметнулося до іншого постачальника нафти

Журналісти зазначають, що РФ втрачає ключовий ринок збуту для своєї нафти.

Індія готується імпортувати з Саудівської Аравії найбільший обсяг нафти за останні шість років на тлі тиску США з метою скорочення закупівлі російської нафти, повідомляє Bloomberg.

За прогнозами старшого аналітика французької компанії Kpler Суміта Рітолія, постачання зростуть до 1–1,1 млн барелів на день - найвищий показник з листопада 2019 року. За даними Kpler, це, загалом, відповідає обсягам поставок з Росії.

Водночас журналісти зазначають, що Росія у лютому може залишитися найбільшим постачальником нафти до Індії. Видання нагадує, що аналітики Kpler прогнозували, що обсяги постачання російської нафти до Нью-Делі у поточному місці можуть 1,2 мільйона барелів на добу, але очікується, що "обсяги постачань мають ще більше скоротитися".

За даними Kpler, імпорт з Росії у березні, як очікується, ще більше скоротиться, і складе від 800 000 до 1 мільйона барелів на день.

"Очікується, що технічне обслуговування в квітні і травні на нафтопереробному заводі, що належить Nayara Energy Ltd., який повністю залежить від російської нафти після введення санкцій Європейським Союзом, ще більше скоротить обсяги", - додають журналісти.

Видання констатує, що для Росії втрата частки ринку в Індії означає втрату ключового ринку збуту нафти.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

22 жовтня США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти". Після цього Індія стала на шлях поступової відмови від імпорту російської нафти.

Процес відмови Нью-Делі від російської сировини прискорився на тлі просування у перемовинах з підписання торговельної угоди між Індією та США. Зі свого боку, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування 25% мит на імпорт з Індії.

