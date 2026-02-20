Трамп та Іран підняли ціни на нафту до піврічного максимуму

Учасники ринку занепокоєні можливими перебоями постачання нафти через стратегічно важливу протоку.

Ціни на нафту 20 лютого оновили піврічний максимум на тлі побоювань, що між США та Іраном може спалахнути конфлікт, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, нафта почала торгову сесію новим зростанням, оновлюючи багатотижневі максимуми, але близько 9:00 за київським часом, котирування почали падати, періодично повертаючись до зростання. Станом на 10:48 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 17 центів - до 71,49 долара за барель. Американська нафта марки WTI впала на 21 цент - до 66,19 долара за барель. Попри це, котирування обидвох нафтових еталонів оновили піврічні максимуми.

Напередодні президент США Дональд Трамп дав Ірану 10-15 днів на досягнення домовленості стосовно ядерної програми. Американський лідер заявив, що "дуже погані речі" трапляться, якщо угоди не буде.

Натомість, Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ зазначає, що офіційний Тегеран запланував спільні військово-морські навчання з Росією через кілька днів після тимчасового закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світового постачання нафти. Аналітики дають зрозуміти, що ризики постачання сировини через стратегічно важливу протоку штовхають вгору ціни на нафту.

"Ціни на сиру нафту піднялися до шестимісячного максимуму, оскільки побоювання щодо потенційних ризиків постачання з Ормузької протоки тримають ринки в напрузі", - пояснила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Також зростанню цін на нафту посприяло зменшення запасів "чорного золота" в США – найбільшому споживачі нафті у світі. За даними звіту Адміністрації енергетичної інформації, запаси нафти в США скоротилися на 9 мільйонів барелів через зростання обсягів переробки та експорту.

Напруженість між США та Іраном - останні новини

Президент США Дональд Трамп підтримує зміну режиму в Ірані. При цьому він не уточнив, хто, на його думку, мав би прийти до влади в Ірані, але зазначив, що "такі люди є".

До цього два американські чиновники розповіли Reuters, що армія США розробляє сценарії можливих тривалих операцій проти Ірану, якщо такий наказ дасть президент США Дональд Трамп. Агентство зазначило, що мова йде про потенційні бойові дії, які можуть тривати тижнями. Водночас в самому Тегерані ремонтують військові об’єкти через погрози США.

