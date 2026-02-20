РФ готувала серію вбивств в Україні: Генпрокуратура розкрила, хто був на прицілі

В Україні затримано 7 осіб, одночасно слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще 3 зловмисників.

В Україні зірвали спробу росіян здійснити серію замовних вбивств. Основними "цілями" ворога були українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки, у тому числі бійці Іноземного легіону.

Як повідомляє пресслужба СБУ, завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою "Енігма 2.0" на території обох країн нейтралізовано оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні.

Як діяли члени групи

Для ліквідації потенційних жертв учасники цієї групи розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів "впритул" до підриву автомобілів. За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до $100 тис., залежно від статусу особи.

Зазначається, що затримано керівника (резидента) ворожого осередку – 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.

За даними розслідування, головний фігурант був завербований спецслужбами РФ, коли відбував покарання в російській тюрмі, а після звільнення його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем РФ.

До її складу резидент підбирав "однодумців" з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом. Надалі агентів розподіляли на групи. Перша з них відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга - "кілери", які мали здійснити замовні вбивства.

Потім російську агентуру перекинули в Україну під виглядом туристів, згодом розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах.

Встановлено, що агенти перебували на постійному зв’язку з резидентом, а гроші на підготовку замахів отримували через криптогаманці та банківські картки зарубіжних банків.

Щоб стежити за "цілями", агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об’єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і "звітували" резиденту.

Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 ("готування до умисного вбивства на замовлення"); ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Кого хотіли вбити

За даними Генпрокуратури, група готувала вбивства відомих громадян України та іноземців.

"Жертвами мали стати відомі в Україні люди, зокрема, один із них − представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов", - йдеться у повідомленні.

Заплановані вбивства саме цих осіб, за задумом організаторів, мали спричинити суспільний резонанс, негативне інформаційне висвітлення безпекової ситуації та бути використаними для підривної діяльності проти України.

Щоб перешкодити реалізації злочинних планів, правоохоронці одночасно провели понад 20 обшуків у кількох регіонах України за місцями проживання осіб, ймовірно причетних до підготовки замовних убивств.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Зафіксовано листування з російськими кураторами, яка підтверджує координацію злочинної діяльності.

За даними Офісу Генпрокурора, в Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще 3 зловмисників, зокрема організатора мережі та двох його спільників.

Спецоперація у Молдові

Як писав УНІАН, російські спецслужби на території Молдови готували операцію із фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні. Певні процесуальні дії відбулися вранці 19 лютого, було залучено Управління по боротьбі з організованою злочинністю, поліцейський спецназ "Фульгер" та інші підрозділи. У Молдові заявили, що злочинні плани були керовані російськими спецслужбами.

