Волошин розповів про успіхи Сили оборони на півдні України

Декілька окупаційних підрозділів втратили бойові можливості наступати.

Сили оборони України здійснили успішні контратакувальні і штурмові дії, які дозволили заблокувати подальше просування російських загарбників.

Про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив в етері Суспільного. Зокрема, він прокоментував просування Сил оборони, яким вдалося вибити російські підрозділи на кількох ділянках фронту, у тому числі на Олександрівському напрямку.

Про успіхи ЗСУ на півдні

"Ми провели декілька контратакувальних і штурмових дій на деяких ділянках лінії бойового зіткнення. Ми скоротили, у першу чергу, так звану "сіру зону". Ми не дали ворогу штурмувати і розвинути успіх на декількох напрямках. Крім того, не дали завести групи закріплення", - відзначив Волошин.

Відео дня

При цьому, він додав, що за перехопленими даними від української розвідки, декілька окупаційних підрозділів втратили бойові можливості і зараз не можуть наступати. Також ці ворожі підрозділи тепер не можуть нормально підготувати групи закріплення для того, щоб щось утримувати.

"У нас є певні успіхи. По-перше, ми заблокували просування ворога і діємо в активній обороні", - додав Волошин.

Про запуск загарбниками КАБів

Окремо речник розповів, що нараховується до півтора десятка населених пунктів, які страждають від ударів російських коригованих авіаційних бомб. Серед них – село Верхня Терса, місто Оріхів, селище Покровське.

"Майже вздовж усієї лінії бойового зіткнення по 3-4 КАБи прилітає щодня. Росіяни зараз не завдають масованого удару по одній точці чи населеному пункту. По 3-5 таких КАБів прилітає майже по всіх населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення", - сказав Волошин.

Також він зазначив, що окупанти частіше стали застосовувати кориговані авіабомби по місту Запоріжжя. Ці КАБи непрості, бо мають удосконалення у системі польоту і наведення. Звичайні КАБи до обласного центру не долітають.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого аналітики DeepState відзначили, що Сили Оборони відкинули росіян біля Вишневого, Вербового та Тернового на Дніпропетровщині.

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов нещодавно повідомив, що в окремих місцях в районі міста Гуляйполе у Запорізькій області українські захисники зупинили просування окупантів і змогли прорватися вперед на відстань до 10 км.

Вас також можуть зацікавити новини: