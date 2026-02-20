Україна в 2026 році може експортувати зброї на мільярди доларів, - РНБО

Однак у першу чергу повинні бути задоволені власні військові потреби України.

Україна відновлює експорт озброєнь після вторгнення Росії і може вже цього року експортувати військову продукцію та послуги на кілька мільярдів доларів. Про це заявив в інтерв'ю Reuters заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Києва Давид Алоян.

Він повідомив, що раніше цього місяця державна комісія, яка займається видачею відповідних ліцензій у воєнний час, схвалила більшість із 40 заявок від виробників оборонного сектора на експорт матеріальних засобів і послуг

"З урахуванням готової продукції, запасних частин, компонентів і послуг, які можуть бути надані, це становить кілька мільярдів доларів", - сказав Алоян, відповідаючи на питання про експортний потенціал в цьому році.

Водночас він не прогнозує негайного експортного буму для виробників і розробників зброї. За його словами, в першу чергу повинні бути задоволені власні військові потреби України.

Зовнішній інтерес

За словами представника РНБО, союзники України висловили зацікавленість в отриманні її передових оборонних технологій. Серед них - Німеччина, Велика Британія, США, скандинавські країни, три країни Близького Сходу і, щонайменше, одна азіатська країна.

"Одна з країн Близького Сходу, що має довгу історію торгівлі зброєю з Україною, вивчає можливості в області безпілотників і важкої техніки", - сказав Алоян, однак не назвав цю країну.

Він підкреслив, що пріоритет буде віддаватися експорту в країни, які є найсильнішими прихильниками України у війні.

Київ також прагне до пріоритетного створення спільних підприємств та інших форм співпраці із зарубіжними країнами для залучення фінансових ресурсів, створення нових ланцюжків поставок озброєнь на передову та доступу до нових технологій. Це важливіше, ніж простий експорт готової продукції, додав Алоян.

"Немає ні бажання, ні мети зачинити всіх виробників тут і залишити тільки своїх... Є підхід, і він зосереджений на створенні системи, яка ставить на перше місце інтереси передової та національні інтереси. А потім йдуть комерційні інтереси", – сказав чиновник.

Експортний податок для виробників

Україна також розглядає можливість введення експортного податку для виробників оборонної продукції, сказав Алоян.

Хоча остаточне рішення ще не прийнято, він вважає, що цей захід виправдав би для держави рішення відновити експорт, оскільки Київ міг би використовувати отримані доходи для покриття власних недостатньо фінансованих військових потреб.

Він також сказав, що серед заявок, схвалених комісією, жодна не стосується експорту готової до застосування зброї, і більшість спрямована на реімпорт зброї в Україну для використання на лінії фронту.

Але деякі заявки пов'язані з обладнанням для українсько-американської програми FrankenSAM, в рамках якої розробляються зенітно-ракетні комплекси шляхом об'єднання радянських систем, що належать Україні, із західними ракетами.

Експерт зі зброї з України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом 2026 року в країнах Європи почнуть роботу десять експортних центрів, які займуться просуванням і виробництвом вітчизняних технологій.

Уже найближчими днями очікується запуск потужностей у Німеччині. З середини лютого там розпочнеться виробництво українських БПЛА.

