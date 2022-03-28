Більшість з них проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.

Протягом останніх п'яти діб до військових гарнізонів Нижньогородської області Росії було привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що Збройні сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу.

"За наявною інформацією, протягом останніх п'яти діб до військових гарнізонів Нижньогородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу", - мовиться у дописі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські військові з початку війни знищили близько 16,6 тис. окупантів.

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