Росія має намір залучити до війни проти України 16 тисяч найманців із Сирії.

До Росії прибув перший контингент сирійських найманців для проходження військової підготовки перед відправкою на війну проти України.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, до угруповання входить не менше 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з російськими офіцерам, які воювали на боці Башара Асада.

Ще багато можуть бути в шляху - вербувальники по всій Сирії складали списки тисяч зацікавлених кандидатів, які повинні бути перевірені сирійськими службами безпеки, а потім передані росіянам.

За останні роки Сирія перетворилася на експортера найманців, що стало наслідком багаторічної війни, яка дала багатьом чоловікам бойовий досвід, але настільки завдала шкоди економіці країни, що людям зараз важко знайти роботу. Тому вони використовувалися як зброя за наймом у війнах у Лівії, Азербайджані, Центральноафриканській Республіці, а тепер і в Україні.

Деякі сирійці відчувають лояльність до Росії через її підтримку Асада, тоді як інші підписуються на боротьбу, тому що їм просто потрібні гроші і вірять в обіцянки вербувальників, що у них буде небойова робота (наприклад, охорона баз або об'єктів з нафтою).

Війна в Україні може залучити велику кількість сирійців, враховуючи масштаби битви, велику кількість загиблих і поранених росіян, тісні зв’язки Росії з сирійськими військовими. Але багато щодо розгортання та діяльності сирійських найманців залишається неясним через прихований характер їхньої роботи.

Джерело видання розповіло, що Росія має намір залучити до війни проти України 16 тисяч найманців із Сирії. Пріоритет мають чоловіки із бойовим досвідом.

Приблизно 300 солдатів, які вже перебувають у Росії, є представниками 25-ї дивізії сирійської армії, відомої як Сили "Тигр". Вони вважаються елітними і тісно співпрацюють з російськими офіцерами. Росіяни запропонували їм 1200 доларів на місяць протягом шести місяців, з бонусом в 3000 доларів, коли вони повернуться до Сирії.

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