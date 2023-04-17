Також повідомляється, що контрнаступ української армії нібито планувалося на 30 Квітня.

Українські диверсанти атакували в Білорусі російський літак-розвідник ДРЛО а-50 "в порушення наказу".

Про це з посиланням на злиті в мережу документи Міноборони США пише американське видання Newsweek.

В одному з документів, що представляють собою щоденний огляд бойових дій в Україні, повідомляється про українську диверсійну операцію в Білорусі, коли українські агенти "порушили наказ" і атакували з землі російський літак дальнього радіолокаційного виявлення за допомогою невеликого безпілотника. При цьому видання не уточнює, яким саме порушений наказ був і хто його віддав.

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Newsweek зазначає, що хоча відомо, що диверсії українців на території Білорусі мають місце, це унікальна інформація.

Також кількох інших документах повідомляється, що поставки озброєння направляються в Україну напередодні наступу української армії, запланованого на 30 Квітня.

Крім того, згідно з одним з документів, 23% (110 з 474) російських батальйонних угруповань на території України "небоєздатні", 72 з 166 батальйонів регулярної армії (43%) також не боєздатні.

Разом з тим в документах прихований суворий висновок про те, що армія РФ мало просунулася вперед. З липня минулого року в ході боїв навколо Бахмута російська армія відвойовує в середньому щомісяця 2,7 км.

Як зазначає видання, не менш вражаючим є той факт, що кількість російських найманців, які воюють в районі Бахмута, перевищує кількість солдатів регулярної армії. За даними американської розвідки, 22 тис.бійців ПВК "Вагнера" складають 70% учасників бойових дій.

Витік документів Пентагону

Як повідомлялося, 26 лютого на військовому аеродромі в Білорусі, де дислокуються російські військові літаки, сталися два вибухи, в результаті чого був серйозно пошкоджений літак ДРЛО А-50. За даними британської розвідки, пошкоджений літак був передислокований на ремонт в Таганрог. А-50 забезпечував інформування про ситуацію пілотів винищувачів МіГ-31, адаптованих для запуску балістичних ракет типу "Кинджал". За даними експертів, всього в РФ від 6 до 8 таких літаків-розвідників.

На початку квітня стало відомо про витік засекречених документів Міністерства оборони США, в яких міститься інформація про війну в Україні, прослуховування співробітниками американських спецслужб представників керівництва країн-союзників, зокрема, Ізраїлю та Південної Кореї. Майже всі документи були підготовлені в період з 27 лютого по 1 березня.

13 квітня за підозрою в зливі документом співробітники ФБР заарештували 21-річного військовослужбовця розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру.

Оприлюднені документи, серед іншого, свідчать про те, що американська розвідка на той час була не надто оптимістичною у прогнозах щодо успішного контрнаступу Збройних сил України.

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