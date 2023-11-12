Населенню не варто перебувати поблизу узбережжя.

Через потужний шторм, який наразі вирує у Чорному морі, у діях військових відбулися певні зміни. Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, оперативна обстановка в цій зоні відповідальності залишається напруженою.

Зокрема, зазначається, що через негоду ворог залишив на бойовому чергуванні тільки два бойових кораблі – по одному в Чорному та Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування. Водночас російські загарбники чотири керовані авіабомби знов скинули в Чорне море, продовжуючи тероризувати цивільне судноплавство.

Зазначається, що через шторм рівень мінної небезпеки надзвичайно високий.

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"Смугу узбережжя відвідувати вкрай недоцільно", - наголошують у пресслужбі.

Ворог продовжує тероризувати південь України

За даними Сил оборони, протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої авіабомби по населених пунктах Херсонщини. Внаслідок удару керованої авіабомби безпосередньо по Херсону пошкоджено приватний будинок та адміністративну будівлю.

"Через погіршення погоди окупантам не вдалось активно застосовувати дрони, але один дрон типу FPV вони все ж таки спрямували по правому берегу, ще з одного дрону іншої модифікації скинули осколковий боєприпас", - розповіли українські військові.

Окрім того, за минулу добу ворог здійснив 55 артилерійських обстрілів з використанням майже 290 снарядів, у тому числі 4 обстріли населених пунктів. По Херсону гатили два рази, обстріляли також Антонівку й Очаків на Миколаївщині.

Внаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє цивільних поранено, пошкоджено дві багатоповерхівки, 7 приватних будинків, дві адміністративні будівлі, дві - приватні та автомобіль Нацполіції.

Водночас Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. Йдеться, що через складні погодні умови дорозвідування результатів бойової роботи ускладнено, але вже точно відомо, що за минулу добу ліквідовано 5 окупантів. Знищено чотири гармати, дві одиниці автомобільної техніки та човен.

Окупанти завдали ударів по Херсону - що відомо

У Дніпровському районі міста сталося влучання по приватному сектору. Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік, його дружина, яка була у будинку, отримала вибухові, закриті черепно-мозкові травми, осколкові поранення ніг тощо. Окрім того, одне з влучань сталося по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування, виникла пожежа.

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