При цьому особливу увагу приділили американському ПТРК Javelin

В Міністерстві оборони України порівняли військову допомогу від Сполучених штатів із черепашками-ніндзя. Окремо у відомстві подякували ПТРК Javelin, який "повірив" у нас першим.

Про це йдеться у Twitter міністерства.

"Дякуємо, Javelin! Ти повірив у нас задовго до того, як це стало трендом", - йдеться у публікації.

Твіт Міноборони проілюструвало картинкою з черепашками-ніндзя.

Як повідомляв УНІАН, Новина про те, що українці купили власний супутник для Збройних сил не вщухає вже другу добу. В Міністерстві оборони скористалися моментом, щоб потролити окупантів, похвалившись вагомою покупкою.

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