В Міністерстві оборони України порівняли військову допомогу від Сполучених штатів із черепашками-ніндзя. Окремо у відомстві подякували ПТРК Javelin, який "повірив" у нас першим.
Про це йдеться у Twitter міністерства.
"Дякуємо, Javelin! Ти повірив у нас задовго до того, як це стало трендом", - йдеться у публікації.
Твіт Міноборони проілюструвало картинкою з черепашками-ніндзя.
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