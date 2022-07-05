Сьогодні британський прем'єр провів переговори з президентом України.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував передачу Україні 10 самохідних артилерійських систем.

Про це йдеться в заяві на сайті уряду Британії за підсумками розмови прем'єр-міністра Бориса Джонсона і президента України Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський розповів про поточну ситуацію в Україні і останні російські просування. Прем'єр-міністр розповів найновішу інформацію про останню військову техніку Британії, у тому числі про 10 самохідних артилерійських систем і курсуючі боєприпаси (дрони-камікадзе), які мають прибути у найближчі дні та тижні", - наголошується у повідомленні.

Також вони обговорили питання експорту українського зерна.

Зокрема, лідери погодилися з важливістю вивезення українського зерна якомога швидше.

Джонсон заявив, що Британія продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків і готова допомогти будь-яким можливим способом.

Як повідомляв УНІАН, Джонсон вірить, що ЗСУ можуть повернути нещодавно окуповані Росією території.