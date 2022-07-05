Сполучене Королівство налаштоване допомагати Україні захищати себе і в процесі відбудови країни.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вірить, що Збройні сили України можуть повернути нещодавно окуповані Росією території і анонсує нову військову допомогу.

Про це Джонсон повідомив у Twitter за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, британський прем'єр розповів найсвіжішу інформацію про здобутки зустрічі лідерів "Великої сімки" і саміту НАТО, які відбулися минулого тижня.

"Я вірю, що українські військові можуть повернути території, нещодавно захоплені силами Путіна. Сполучене Королівство налаштоване допомагати Україні захищати себе і в процесі відбудови", - наголосив Джонсон.

"Незабаром прибуде більше військової допомоги зі Сполученого Королівства", - додав глава британського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Зеленський та Джонсон обговорили продовольчу безпеку для світу та безпекові гарантії для України.

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