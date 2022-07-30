Україна зможе звільнити більшу частину, якщо не всі території, які Росія захопила з 24 лютого. Але для цього НАТО і західні партнери нашої країни повинні зберігати високі темпи поставок озброєння.
Такою думкою в інтерв'ю Bild поділився екс-керівник ЦРУ і колишній глава Центрального командування Збройних сил США Девід Петреус.
"Насправді, здається все більш імовірним, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами в останні місяці. Якщо НАТО і західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі... думаю, українські сили зможуть зупинити подальше просування РФ і почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого", — повідомив Петреус.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнити окуповані території необхідно протягом 3-6 тижнів. Це критичний термін, після якого проводити контрнаступ буде складніше.
Міністр оборони США Ллойд Остін назвав поточну фазу війни вирішальною і заявив про необхідність "забезпечити Україну технологіями, боєприпасами і величезною вогневою міццю для самозахисту". А на думку експерта в області проблем міжнародної безпеки Юрія Федорова, в найближчі місяці ВСУ зможуть відвоювати правобережну частину Херсонщини.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.