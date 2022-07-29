У ЗСУ є високі шанси звільнити правобережну частину Херсонської області.

У Донецькій області російським окупантам буде навіть складніше просуватися, ніж на Луганщині. А в майбутньому ЗСУ можуть звільнити правобережну частину Херсонщини, включаючи обласний центр.

Такими думками в інтерв'ю НВ поділився експерт в області проблем міжнародної безпеки Юрій Федоров.

"Темпи окупації Луганської області були дуже низькими. Чому ж вважають, що наступ в Донецькій області буде для російських військ легшим? Я не бачу цього. Там велика кількість міської забудови, досить укріплені позиції по лінії Слов'янськ-Краматорськ-Бахмут. Я не виключаю, що взяти ці міста російська армія зможе, але це не справа одного місяця", — заявив Федоров.

За словами фахівця, при штурмі Донецької області ускладнюється Логістика. Ворогу важко розмістити артилерію, щоб забезпечити таку ж щільність обстрілів, як раніше. Окремо Федоров спрогнозував розвиток ситуації на різних напрямках.

"В цілому ж, картина бойових дій бачиться наступною: в Харківській області 2-3 місяці буде зберігатися нинішня позиційна війна. Триватиме в'язкий, повільний наступ російських військ на Донеччині. І я сподіваюся на наступ ЗСУ на півдні, де можна очікувати деокупації правобережної частини Херсонської області та міста Херсон. На цьому напрямку, На мій погляд, є досить серйозні шанси на успіх", — підсумував Федоров.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти регулярно намагаються переходити в наступ, проте ЗСУ дають гідну відсіч. Сьогодні, 29 липня, українські захисники відбили атаки у районах Соледара, Вершини, Семигір'я, Авдіївки, Кам'янки, Красногорівки та Пісків.

А що стосується звільнення захоплених територій, то президент України Володимир Зеленський назвав критичні терміни. Це потрібно зробити протягом 3-6 тижнів, інакше потім завдання значно ускладниться.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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