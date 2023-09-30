На прохання про термінові поставки зброї німецькі міністри відповідали досить цинічно.

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник зізнався, що в перший день повномасштабного російського вторгнення він плакав. Але до сліз його довів не Володимир Путін, а міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Цю історію дипломат розповів у інтерв'ю заступнику головного редактора німецького видання Bild Паулю Ронцхаймеру.

"Був перший шок. Сам напад 24 лютого призвів до повороту в головах. Звичайно, тоді було і почуття провини, яке я міг відчувати не у всіх, але у багатьох [німецьких політиків]. Адже ми задовго до того попереджали і просили про військову допомогу. Для мене вже в жовтні було зрозуміло, що війна може початися в будь-який день", - заявив Мельник.

Згадуючи події 24 лютого, Мельник, який тоді обіймав посаду посла України в Берліні, розповів про свою зустріч з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером.

Відео дня

Український посол просив німецького міністра про негайні поставки протитанкової зброї, щоб зупинити російські колони, які рвалися до Києва, а також про ПЗРК, щоб збивати російські вертольоти. Але Лінднер відповів, що поставки займуть деякий час, а значить не мають сенсу, оскільки український уряд довго не протримається, і владу в Україні захоплять росіяни.

"Загалом атмосфера була похмура і темна. До вечора той день, той четвер став для мене ще драматичнішим і безнадійнішим. І тоді я заплакав по-справжньому", — сказав Мельник.

Посол стверджує, то після серії таких "гірких бесід" з німецькими політиками він вирішив "кричати від відчаю" в публічний простір, роблячи гучні заяви в ЗМІ про небажання Берліна підтримати Київ. Дуже скоро Німеччиною прокотилися багатотисячні мітинги, учасники яких вимагали від влади терміново допомогти Україні.

Німецька допомога Україні сьогодні - останні новини

У даний час Німеччина є одним з основних постачальників зброї Україні. Як писав УНІАН, минулого тижня Берлін оголосив про новий великий пакет військової допомоги вартістю близько 400 мільйонів євро. Його основу складають боєприпаси, легка бронетехніка та інженерні машини.

Днями також стало відомо, що німецький уряд дав добро своєму збройовому гіганту Rheinmetall на створення спільного з Україною підприємства з виробництва зброї.

Водночас німецький уряд досі відмовляється передавати Україні крилаті ракети Taurus, що певною мірою дратує навіть багатьох німецьких політиків.

Вас також можуть зацікавити новини: