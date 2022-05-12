Бійці просять допомогти вийти з "Азовсталі" до третьої країни.

Бійці з Маріуполя звертаються до засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска по допомогу.

Командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України ЗСУ Сергій Волинський ("Волина") у Facebook написав, що створив аккаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.

"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити.Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи", - сказано у зверненні до Маска.

Сергій Волинський звернувся до кожної людини планети Земля допомогти, щоб Ілон Маск побачив його звернення.

"Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини!" - зазначає захисник Маріуполя Сергій Волинський.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зауважив, що наразі проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.